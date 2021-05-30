Ученые сообщили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Но подобные заявления не могут быть подтверждены из-за неработающей конвенции биологическому и токсинному оружию, отметил академик РАН, депутат Геннадий Онищенко.

«Сегодня и та, и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля», — пояснил Онищенко РИА «Новости».

Он добавил, что в ситуации виноваты американцы, заявившие в 2001 году о выходе из конвенции. По словам академика, сейчас стоит наиболее важная задача — необходимо проходить вакцинацию и соблюдать правила санитарной безопасности.

«Потому что и прививка, и соблюдение масочного режима — это важнейшие элементы мер безопасности страны», — заключил Онищенко.

Ранее таблоид Daily Mail сообщил, что ученые нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса. По словам британского профессора Ангуса Далглиша и норвежского вирусолога Биргера Соренсена, инфекцию изобрели в уханьской лаборатории. К такому выводу они пришли после изучения экспериментов, проводившихся в лаборатории.