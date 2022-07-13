Вероятность заболеть одновременно оспой обезьян и ковидом оценили в центре Гамалеи

Заболеть оспой обезьян и ковидом одновременно в России практически невозможно. Однако если это произойдет, пациенту грозят осложнения. Об этом рассказал ТАСС научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Им встретиться трудно. А если все же встретятся, то, конечно, это будут неприятности, будут осложнения», — сказал он.

COVID-19 диагностируют у тысяч россиян в день, а оспу обезьян выявили только у одного человека за все время. Поэтому крайне мала вероятность заболеть ими одновременно.

Первый случай оспы обезьян в России зарегистрировали у молодого человека в Санкт-Петербурге. Он вернулся из поездки в Португалию и нашел на теле сыпь. Болезнь протекает в легкой форме. В общей сложности выявлено свыше 3,4 тысячи случаев заболевания оспой обезьян в 50 странах мира.