Вернувшимся из Турции россиянам придется сдавать тест на COVID-19 дважды

Россиянам, которые побывали в Турции и Танзании, придется дважды проходить тестирование на коронавирус. Решение касается туристов, вернувшихся из указанных стран до 1 мая. После этой даты оно распространится на все государства.

Постановление главного государственного врача России Анны Поповой опубликовали на официальном портале правовой информации.

ПЦР-тест приехавших домой обязали пройти в течение пяти дней с момента въезда в РФ. Когда придет результат, его нужно будет загрузить на единый портал госуслуг. Для этого потребуется заполнить форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

Промежуток между тестами не должен превышать сутки. В силу постановление вступит с 21 апреля.

Еще одной мерой станет выборочное тестирование иностранцев на коронавирус в аэропортах. Организовать его должны руководители территориальных органов Роспотребнадзора.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией, а туроператорам рекомендовали не продавать путевку в республику. Анна Попова ранее подчеркнула, что именно с этого направления в РФ завезли больше всего мутировавших штаммов коронавируса. Рейсы в Танзанию тоже приостановлены на указанный срок.