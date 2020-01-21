Вернувшегося из Китая австралийца отправили на карантин из-за нового типа пневмонии

Мужчина вернулся в аэропорт австралийского города Брисбена из поездки в Китай. Однако сотрудники отправили его в зону карантина из-за симптомов пневмонии нового типа. В настоящее время он изолирован в собственном доме. Врачи планируют провести обследование на наличие нового коронавируса.

Ранее стало известно, что новый тип коронавируса уже лишил жизни четырех человек в Китае. Заболевание продолжает распространяться.