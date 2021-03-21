Венгрия заявила о нападках западных стран из-за вакцин из России и Китая

Венгрия рассказала о мощном давлении со стороны западных государств. Прессинг происходит из-за того, что в стране выказали желание взаимодействовать с РФ и Китаем по вопросу приобретения вакцин «Спутник V» и Sinopharm.

«Когда стало известно, что мы собираемся обсуждать покупку вакцин „Спутник V“ и Sinopharm, мы подверглись крупномасштабной политической атаке просто потому, что решили обратить свой взор на восток вместо того, чтобы смотреть только на запад в том, что касается приобретения вакцин», — рассказал в воскресенье глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с RT.

Министр заверил, что данный выбор обусловлен мнением экспертного сообщества в стране. Он рассказал, что национальный регулятор отправил в Россию делегацию медицинских экспертов. Им довелось увидеть места производства вакцин и обсудить вакцинацию с регуляторами из России, пообщаться с производителями.

Глава МИД заявил, что в Венгрии привыкли к гонениям и резкой критике. По его словам, обычно это приводит к тому, что все начинают через некоторое время следовать примеру этой страны. Он сожалеет, что им никто не отдает должного как первопроходцам, однако уточнил, что так устроена мировая политика.

Ранее Еврокомиссия не увидела оснований сомневаться в эффективности «Спутника V». В ЕК русских назвали довольно хорошими учеными. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ускорить допуск вакцины «Спутник V» в Евросоюз. Он говорил, что чем больше вакцин, тем лучше. Германия намерена закупить «Спутник V», если этого не сделает ЕС, заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Премьер-министр Италии Марио Драги тоже допустил покупку вакцины «Спутник V». Кроме того, власти Молдавии ведут переговоры с посольством России в Кишиневе о поставках медицинского препарата.