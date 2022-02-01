Велнес-психолог Кебилиуте рассказала, как избавиться от висцерального жира

Велнес-психолог Иева Кебилиуте рассказала, что сок кориандра поможет избавиться от висцерального жира. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на NVL.

Она уточнила, что висцеральный жир появляется от недостатка физических нагрузок. Он наносит организму вред, так как способствует появлению различных хронических заболеваний. В том числе, проблемам с сердцем.

«Сок кориандра популярен для быстрого похудения. Он работает за счет увеличения вашего метаболизма, таким образом сжигая больше калорий с более высокой частотой», — рассказала Кебилиуте.

Она уточнила, что он полезен не для всех, поэтому сначала следует проконсультироваться с врачом. Также психолог рекомендовала есть побольше овощей, фруктов и ограничить количество сахара.

Ранее диетолог Марина Макиша назвала три продукта, в которых много витамина С, но не все об этом знают.

Первый из них — шиповник. Поэтому отвар шиповника очень полезен для профилактики болезней. Кроме того, витамин С, а также другие витамины содержит петрушка. Третий продукт — черная смородина.