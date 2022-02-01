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    01 февраля 2022, 14:08

    Велнес-психолог Кебилиуте рассказала, как избавиться от висцерального жира

    Дарья Морозова

    Велнес-психолог Иева Кебилиуте рассказала, что сок кориандра поможет избавиться от висцерального жира. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на NVL.

    Велнес-психолог Кебилиуте рассказала, как избавиться от висцерального жира

    Она уточнила, что висцеральный жир появляется от недостатка физических нагрузок. Он наносит организму вред, так как способствует появлению различных хронических заболеваний. В том числе, проблемам с сердцем.

    «Сок кориандра популярен для быстрого похудения. Он работает за счет увеличения вашего метаболизма, таким образом сжигая больше калорий с более высокой частотой», — рассказала Кебилиуте.

    Она уточнила, что он полезен не для всех, поэтому сначала следует проконсультироваться с врачом. Также психолог рекомендовала есть побольше овощей, фруктов и ограничить количество сахара.

    Ранее диетолог Марина Макиша назвала три продукта, в которых много витамина С, но не все об этом знают.

    Первый из них — шиповник. Поэтому отвар шиповника очень полезен для профилактики болезней. Кроме того, витамин С, а также другие витамины содержит петрушка. Третий продукт — черная смородина.