Малышева назвала «великую пользу» коронавируса

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева нашла «великую пользу» коронавируса. Она отметила, что те, кто перенес новую инфекцию, начали испытывать отвращение к алкоголю.

«Говорят, что те, кто перенес коронавирус, испытывают отвращение к алкоголю», — отметила она в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой опубликовали на YouTube.

Малышева отметила, что ее подруга, телеведущая Арина Шарапова переболела COVID-19. Когда она выздоровела, они вместе с Малышевой пришли на лекцию по истории моды к Александру Васильеву (он перенес ковид еще во время первой волны), а потом — в кафе. Там Шарапова рассказала своей подруге, что после болезни не может даже смотреть на алкоголь, не то, что пить.

«Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!» — подчеркнула Малышева.

Ранее телеведущая предсказала будущее инфекции в 2021 году. Она подчеркнула, что вероятность заражения коронавирусом и тяжесть течения болезни зависит от осознанности людей — это, по словам телеведущей, показал прошлый год. Малышева напомнила, что с тех пор, как болезнь только появилась, люди успели создать вакцины, а также разработали лекарства, которые снижают смертность от этого заболевания.