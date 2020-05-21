Вспышку коронавируса зафиксировали в детском саду Великого Новгорода

У трех детей и трех сотрудников детского сада № 53 в Великом Новгороде подтвердили коронавирус нового типа. Ранее COVID-19 там зафиксировали заражение медицинского работника.

Об этом сообщил официальный канал оперштаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в своем Telegram.

В детском саду № 53 Великого Новгорода подтверждены случаи заражения коронавирусной инфекцией у трех детей и трех работников. У всех болезнь протекает бессимптомно Оперштаб Новгородской области

Ранее канал сообщил, что новый тип коронавирусной инфекции обнаружили у медицинского сотрудника из Новгородской области. Он работал в детских садах № 53 и № 76. В оперштабе уточнили, что в другом дошкольном учреждении случаи заболевания COVID-19 не зафиксировали.

Сейчас оба детских сада закрыли. Каждый из них уже продезинфицировали. Если среди воспитанников и сотрудников больше не будет заражений, то учреждения откроют через 14 дней. Однако вернуться в детские сады можно будет только при наличии справки об отрицательном результате на коронавирусную инфекцию. Это правило распространяется как на детей, так и на работников дошкольных учреждений.

По последним данным, в России зафиксировали 317 554 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране скончались 3099 пациентов с подтвержденным диагнозом. Еще 92 681 человек поправился после заражения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что дети составляют менее 7% от числа всех зараженных в стране.