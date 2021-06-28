Три укола для защиты. «Вектор» зарегистрирует еще одну вакцину от коронавируса

Центр «Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса. Она будет носить название «ЭпиВакКорона-Н».

Информация об этом появилась в реестре Минздрава, сообщил «Фармацевтический вестник". Новую вакцину, когда она будет зарегистрирована и поступит в гражданский оборот, нужно будет колоть три раза. Промежуток между первым и вторым этапами вакцинации составит стандартный 21 день. А для третьего укола нужно будет подождать 60 суток.