«Вектор» разработает вакцину против сочетания коронавируса и гриппа

Научный центр «Вектор» ведет разработку единой вакцины от коронавируса и гриппа. Об этом заявил директор учреждения Ринат Максютов.

«Разработка объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре», — пояснил Максютов Максютов на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее стало известно, что научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора начнет производство своей вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавируса в конце октября. База центра соответствует всем требованиям международного стандарта. В гражданский оборот вакцина «Вектора» поступит в первый день 2021 года.

Препарат «ЭпиВакКорона» зарегистрировал Минздрав 14 октября. Это уже вторая отечественная вакцина от коронавируса. О ее регистрации объявил президент России Владимир Путин.

При этом эксперты сходятся во мнении, что прививки от коронавируса подойдут не всем. Это связано не с состоянием здоровья людей, а с особенностями их организмов.