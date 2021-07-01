«Вектор» рассказал об обновленной вакцине «ЭпиВакКорона-Н»

Обновленная вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор» отличается от прежней технологическими особенностями производства. Об этом в интервью «России 24» сообщила замруководителя центра Татьяна Непомнящих.

На днях стало известно, что «Вектор» подал заявку на регистрацию препарата.

«Но пока мы в самом начале регистрации», — заявила Непомнящих.

Она предположила, что до поступления вакцины в гражданский оборот пройдут месяцы.

«От предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества <…> единственное, два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования», — привело РИА «Новости» слова Непомнящих.

Буква «н» в названии вакцины означает «новая», а также отсылает к месту разработки — Новосибирску, добавила замглавы «Вектора».

«ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина от коронавируса. Ее используют сравнительно редко, как и препарат «КовиВак» от Центра имени Чумакова.

В основном в России делают прививки «Спутником V» и «Спутником Лайт» от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.