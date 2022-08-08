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    08 августа 2022, 14:31

    «Вектор» подал заявку на регистрацию первого препарата против оспы обезьян

    Главный научный сотрудник «Вектора» Щелкунов анонсировал заявку на регистрацию первого препарата против оспы

    Юлия Баранова

    ГНЦ «Вектор» направил заявку на регистрацию препарата-пионера против оспы НИОХ-14. Об этом сообщает государственный реестр лекарственных средств.

    «Вектор» подал заявку на регистрацию первого препарата против оспы обезьян

    «Дата регистрации входящего номера: 08.08.2022. Торговое наименование: НИОХ-14», — указывается в заявке.

    По мнению главного научного сотрудника отдела геномных исследований «Вектора» Сергея Щелкунова, препарат будет эффективен против любых форм оспы: обезьян, коров и натуральной оспы. Намечено, что клинические испытания займут не менее двух лет. Препарат будут выпускать в капсулах по 200 миллиграммов.

    Щелкунов пояснил, что НИОХ-14 успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах. Ученый обратил внимание, что главное действующее вещество лекарства целевым образом воздействует на ортопоксвирусы. Он препятствует появлению вирусных частиц вне зараженных клеток и тем самым подавляет развитие вирусной инфекции, писал ТАСС.

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