«Вектор» подал заявку на регистрацию первого препарата против оспы обезьян

ГНЦ «Вектор» направил заявку на регистрацию препарата-пионера против оспы НИОХ-14. Об этом сообщает государственный реестр лекарственных средств.

«Дата регистрации входящего номера: 08.08.2022. Торговое наименование: НИОХ-14», — указывается в заявке.

По мнению главного научного сотрудника отдела геномных исследований «Вектора» Сергея Щелкунова, препарат будет эффективен против любых форм оспы: обезьян, коров и натуральной оспы. Намечено, что клинические испытания займут не менее двух лет. Препарат будут выпускать в капсулах по 200 миллиграммов.

Щелкунов пояснил, что НИОХ-14 успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах. Ученый обратил внимание, что главное действующее вещество лекарства целевым образом воздействует на ортопоксвирусы. Он препятствует появлению вирусных частиц вне зараженных клеток и тем самым подавляет развитие вирусной инфекции, писал ТАСС.

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