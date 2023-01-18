Здоровье 18 января 2023, 14:43 Вейпы в России решили запретить Спикер ГД Володин предложил рассмотреть возможность запрета вейпов Unsplash

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В России могут исчезнуть из продажи вейпы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поручил профильным комитетам нижней палаты парламента страны изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения об их возможном запрете. Об этом сообщил ТАСС.

Вопросом займутся комитеты по охране здоровья, просвещению и по делам молодежи. Рассматривать его будут в приоритетном порядке.

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«Речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — подчеркнул Володин на заседании ГД.

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На прошлой неделе в Санкт-Петербурге, по данным источника «360», скончался 14-летний подросток. По предварительной информации, причиной смерти школьника стало отравление веществом, которое содержалось в вейпе.

В конце декабря 2022 года тело школьницы с вейпом нашли в Башкирии.