Вегетарианцы vs мясоеды. Не выиграл никто

Медики Оксфордского университета провели масштабное исследование, в ходе которого хотели выяснить так ли полезна для здоровья вегетарианская диета, и как связаны инфаркты и инсульты с употреблением мяса.

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Результаты работы были опубликованы в издании The BMJ. В исследовании на протяжении 18 лет приняли участие свыше 40 тысяч человек из Великобритании.

Выяснилось, что вегетарианцы гораздо меньше подвержены инфарктам и другим видам ишемической болезни, чем люди, употребляющие в пищу мясо. Однако они на 20% чаще мясоедов страдают от инсультов.

Ученые признают, что пока биохимические механизмы этой особенности до конца не изучены. Поэтому от каких-то практических советов медики воздержались. Тем более, что общий уровень смертности и той, и другой пищевой групп одинаков.

В исследовании приняли участие 16 тысяч вегетарианцев, 7,5 тысячи пескетарианцев (употребляют в пищу рыбу, но не мясо) и 24 тысячи мясоедов. Все они заполняли в течение 18 лет подробные анкеты.

В этот же промежуток времени медики собирали статистику их обращений в больницы.