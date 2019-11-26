  • Вегетарианцы более подвержены раковым заболеваниям — ученые

    26 ноября 2019, 00:26

    Ирина Нагайникова

    Французские ученые рассказали, чем чреват полный отказ от мяса в пользу соевых продуктов, сообщил «Царьград» со ссылкой на Health.News.
    Вегетарианцы более подвержены раковым заболеваниям — ученые

    Онколог рассказал, как связаны рак и колбаса

    Подробнее

    Специалисты отметили, что постоянное употребление продуктов с соей вместо мяса и коровьего молока может быть опасно для здоровья.

    Ученые исследовали 55 соевых продуктов, включая десерты, напитки и соусы. Результаты анализа показали, что в сое очень высок уровень фитоэстрогенов, которые оказывают влияние на гормональный фон и могут даже провоцировать онкологические заболевания.

    Подробнее

    Опасность связана также с гербицидами, которыми сою опрыскивают. По материалам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) они являются «вероятными канцерогенами», а значит, потенциально опасны.

    Кроме того, употребление сои ведет к снижению кальция, железа, цинка, магния, а также белка.

    Есть данные о том, что некоторые содержащиеся в сое вещества могут блокировать процессы синтеза гормонов щитовидной железы.