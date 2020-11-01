Вегетарианцев предупредили о высоком риске заражения коронавирусом

«Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Конечно же, риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает», — приводит агентство слова врача-эпидемиолога Ольги Ненастиной.

Она отметила, что любое ограничение в питании ведет к нехватке полезных веществ. В случае с вегетарианством, речь идет о дефиците витаминов В2 и В12, которые важны для кроветворения, нормального функционирования нервной и пищеварительной систем. Без полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в животной пище, можно заработать диабет, астму, артрит и другие болезни.

Врач-терапевт Елена Тихомирова согласилась с Ненастиной и заявила, что чем больше стаж вегетарианства, тем слабее иммунитет. Риск заражения инфекцией повышается. «Лучшее, что может сделать веган — это перестать им быть», — подытожила Тихомирова.

Ранее консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко рассказала, что авокадо — это отличное средство укрепления иммунитета. В нем есть витамин D, полезные жиры и витамин E, которые хорошо усваиваются.