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    01 ноября 2020, 08:00

    Вегетарианцев предупредили о высоком риске заражения коронавирусом

    Андрей Иванов

    У вегетарианцев повышенные шансы заболеть COVID-19, так как некоторые необходимые для защиты организма витамины и микроэлементы есть только в пище животного происхождения. Самостоятельно они не синтезируются. Об этом РИА «Новости» рассказали врачи.
    Вегетарианцев предупредили о высоком риске заражения коронавирусом

    «Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Конечно же, риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает», — приводит агентство слова врача-эпидемиолога Ольги Ненастиной.

    Она отметила, что любое ограничение в питании ведет к нехватке полезных веществ. В случае с вегетарианством, речь идет о дефиците витаминов В2 и В12, которые важны для кроветворения, нормального функционирования нервной и пищеварительной систем. Без полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в животной пище, можно заработать диабет, астму, артрит и другие болезни.

    Врач-терапевт Елена Тихомирова согласилась с Ненастиной и заявила, что чем больше стаж вегетарианства, тем слабее иммунитет. Риск заражения инфекцией повышается. «Лучшее, что может сделать веган — это перестать им быть», — подытожила Тихомирова.

    Ранее консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко рассказала, что авокадо — это отличное средство укрепления иммунитета. В нем есть витамин D, полезные жиры и витамин E, которые хорошо усваиваются.