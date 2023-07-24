Здоровье 24 июля 2023, 11:39 Ведущий программы «Живая еда» Малоземов рассказал, что кофе навынос может содержать микрочастицы пластика

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Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что кофе навынос может содержать большое количество сахара и частицы микропластика.

Эксперт объяснил, что контактировавшие с пластиком напитки могут негативно влиять на биохимические процессы и потенциально стать причиной различных заболеваний.

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Малоземов порекомендовал отказаться от культуры пить кофе между завтраком и обедом. Человек может ощущать такой голод, что не получится удержаться от перекуса. А перекус, по его словам, вряд ли окажется здоровым и полезным.