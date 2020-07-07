Ведущий прогноза погоды перенес очередную операцию

Беляев несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Недавно ведущему вновь потребовалась экстренная помощь врачей. Дело в том, что его недуг развивается на фоне диабета второго типа. Операция длилась на протяжении девяти часов.

На данный момент журналист дома, в деревне Мешково. Метастаз у него обнаружено не было.

«Хоть я больной и практически весь изрезан, врачи отпустили домой. Опухоль мне вырезали, установили в районе таза имплант», — приводит слова Александа Вадимовича сайт «Утро.ру».

В мае стало известно, что телеведущий перенес операцию по удалению абсцесса. Он целую неделю провел в больнице.

Ранее сообщали, что у Беляева обнаружили рак легких. Он рассказал, что не стал с этим спорить, так как не хотел рассказывать, что у него рак прямой кишки. Это звучит не лучшим образом, по словам известного ведущего прогноза погоды.