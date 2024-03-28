Эксклюзив 28 марта 2024, 11:56 Ведущая «Школы пап» из Видного рассказала о подготовке к родам Ведущая «Школы пап» Гончаренко: больше отцов стали готовиться к родам супруги Телеканал «360»

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В России 2024 год объявили Годом семьи. В Подмосковье уделяют большое внимание поддержке семей с детьми и молодых родителей. В рамках этой программы при Видновском перинатальном центре работает «Школа пап». Об этом в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной рассказала ведущая школы Светлана Гончаренко.

«Курсы для пап стали проводить недавно — с сентября 2023 года. Но у нас много школ для мам, там я работаю уже три года. И это совершенно разные курсы. Для мам у нас восемь занятий, для пап — одно. Конечно, Минздрав принимает в этом активное участие. Во многих роддомах такие школы существуют», — поделилась собеседница.

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Она добавила, что помогает будущим родителям готовиться ко встрече с ребенком уже на протяжении 20 лет. По словам Гончаренко, в нулевых на такие курсы приходило много мужчин, затем их стало меньше. Но сейчас, когда появились роды с сопровождением, мужчины снова стали ходить на курсы.

«В Видновском перинатальном центре существует несколько школ для мам — дневная, вечерняя, с разным количеством занятий. Если обращаются будущие мамы и говорят, что их мужья хотят присутствовать на родах, тогда им рекомендуют пройти занятия, посвященные этой теме. Папы узнают, как себя вести во время родов, как помочь супруге», — заметила Гончаренко.

На одном занятии могут присутствовать 10-15 человек — как пары, так и только мужчины. Но в среднем на курсы приходят пять-шесть будущих отцов, подытожила она.