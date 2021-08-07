Иммунолог обозначил важный момент в лечении ковид-пациентов

При лечении COVID-19 необходимо соблюдать общие принципы, однако для каждого пациента подход должен быть индивидуальным. Бороться стоит с болезнью, а не с диагнозом.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал Urа.Ru об особенностях лечения ковид-пациентов

«Лечение должно быть индивидуальное, а не то, что всем подряд назначать схему», — подчеркнул он.

Жемчугов добавил, что сам всегда применяет индивидуальных подход, руководствуясь при этом общими принципами и опираясь на развитие болезни.

«Это самый важный момент в лечении, не стоит всем все одинаковое назначать», — пояснил иммунолог.

У врачей, занимающихся лечением больного, а не диагноза, лучше получается справляться с работой в интересах пациента. Все специалисты, отметил Жемчугов, работают по-разному.

«Кто-то диагноз поставил и назначает всем одно и то же. Но многие врачи лечат именно конкретного больного <…> в зависимости от текущей ситуации у конкретного человека, поэтому результаты в этом случае, конечно, лучше», — заключил он.