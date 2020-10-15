Важно во время пандемии: как и когда правильно мыть руки

Во время пандемии особенно важно соблюдать правила личной гигиены. Роспотребнадзор напомнил, как правильно мыть руки.

Какое мыло выбрать?

Мыть руки нужно с мылом. Это знают все. Но обязательно ли использовать мыло с надписью «антибактериальное» на упаковке?

Специалисты говорят, что нет необходимости использовать именно антибактериальное мыло, достаточно простого. Оно сможет смыть вирус с рук.

Тем более исследования НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора показали, что понятия стандартного антибактериального мыла не существует. В такое мыло могут добавить антимикробные добавки в разных количествах, но их может и не быть вовсе. Производители продукции могут написать на упаковке слово «антибактериальное» для повышения продаж. Критерии эффективности такого мыла не выявлены.

Мытье рук, как профилактика инфекций

Мытье рук может избавить от множества инфекций, которые легко занести в организм через грязные руки. Это и сальмонелла, и стафилококк, и ботулотоксины, ротавирусы и другие возбудители пищевых инфекций. Признаки отравления могут проявиться не сразу, а спустя несколько часов или дней. К частым симптомам относятся тошнота, рвота, головная боль, диарея и боли в животе. Реже наблюдается озноб и лихорадка.

Специалисты утверждают, что частое мытье рук родителей помогает снизить смертность среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций — на 50%.

По статистике за год возникает свыше 300 вспышек инфекционных заболеваний из-за несоблюдения личной гигиены. 85% пострадавших — дети.

Мытье рук — главный компонент в снижении распространения множества инфекций, среди которых острые кишечные инфекции, грипп и другие респираторные инфекции, в том числе COVID-19.

Правила мытья рук

Чтобы тщательно очистить руки, нужно мыть их с мылом под теплой проточной водой. Намыливать руки нужно не менее 30 секунд. Важно хорошо смыть мыло и высушить руки полотенцем.

Мыть руки нужно обязательно до приготовления и приема пищи, надевания контактных линз, нанесения макияжа. Также трогать лицо нужно исключительно чистыми руками. А после прикосновения к инфицированным участкам кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам нужно сразу помыть руки.

Чтобы не занести инфекцию в организм, мыть руки нужно после уборки и работы по дому, саду; ухода за больным; кашля, чихания; общения с домашними питомцами; занятий спортом; посещения туалета; контакта с денежными средствами и кредитными картами; работы за компьютером; поездки в общественном транспорте.