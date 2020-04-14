Важно состояние, а не тест. Как выписывают из московских больниц пациентов с коронавирусом

В московском Департаменте здравоохранения сообщили, что из больницы выписывают пациентов, зараженных ранее коронавирусом только тогда, когда у них полностью проходят симптомы и тест на вирус показывает отрицательный результат.

На сайте ведомства уточнили, что основной критерий выписки — состояние пациента. Врач оценивает температуру заболевшего, отсутствие дыхательной недостаточности и прочие симптомы.

«Одним из важнейших показателей при выписке является четкая тенденция к сокращению изменений по данным компьютерной томографии, отсутствие так называемых зон матового стекла — изображения патологических изменений в ткани легких», — сказано в сообщении ведомства.

На лечение от коронавируса дома требуется добровольное согласие пациента. Он подписывает специальный документ и обязуется сохранять режим изоляции дома. Врачи при этом продолжают его наблюдать. Если жилищные условия не позволяют продолжить лечение вне больницы, пациенту предложат переезд в обсерватор.

Домой коронавирусный пациент едет на спецтранспорте, также больного должны обеспечить медицинскими масками, перчатками и дорогостоящими противовирусными лекарствами.