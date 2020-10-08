Россиянам напомнили, почему важно следить за здоровьем щитовидки

Проблемы с щитовидной железой грозят человеку депрессией, перееданием, недосыпом и быстрой утомляемостью. Чтобы вовремя выяснить свое состояние, лучше сдать необходимые анализы.

Щитовидную железу можно сравнить с дирижером: как он отвечает за работу оркестра, так этот небольшой орган под гортанью — за обмен веществ в организме. И если не следить за ее здоровьем, расплачиваться придется умственными способностями, сном и аппетитом. Выработка тех или иных гормонов сказывается на состоянии кожи и волос, весе и физической активности. Прочность костей и скелета, работа сердца, половое развитие и способность женщины выносить и родить здорового ребенка — все это обусловлено состоянием щитовидки.

Состояние может ухудшиться как по взмаху волшебной палочки — именно так можно описать действие вырабатываемых железой гормонов. Зачастую ее болезни принимают за последствия усталости и надеются, что проблема исчезнет после полноценного отдыха. К сожалению, это не всегда так. Если человек без видимых причин гораздо больше ест, хуже спит и быстро утомляется, то виновата может быть как раз щитовидная железа. Именно она негативно влияет на жизненный тонус человека.

Обычно недомогание объясняют внешними обстоятельствами: проблемами на работе или в семье, недосыпом и нервами. Подобные ситуации действительно случаются, но иногда организм реагирует стрессом именно на состояние здоровья, а не на повседневные трудности. Поэтому не спешите списывать все на усталость.

К развитию заболеваний щитовидной железы сам по себе стресс не приводит. Наоборот, его симптомы порой говорят о нарушении функции этого органа и не являются реакцией на эмоциональные нагрузки.

Проще говоря: нервничает человек не оттого, что устал, а потому, что болен. То же самое относится и к другим «звоночкам», которые характерны для дисфункции щитовидки. Похудеть тем, у кого проблемы со щитовидной железой, довольно непросто. И дело здесь в гормональном фоне, а не в питании человека. Многое зависит и от обмена веществ.

Непрошенные советы порой раздражают, но к некоторым из них порой стоит прислушаться. Например, «проверив гормоны», многие пары иногда с удивлением узнают, что причина агрессии и плохого настроения у партнера кроется именно в болезни щитовидной железы, а не во внешних проблемах.

Проверить, как работает щитовидка, легко. Лабораторное исследование при подозрении на нарушение гормонального баланса и обмена веществ назначает врач. Результатов придется ждать минимум день. В лабораториях «Гемотест» стоимость анализов до 31 октября снижена. Они проверят уровень трех гормонов — ТТГ, Т3 и Т4 свободных. Для теста возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно).

Результаты можно посмотреть в личном кабинете на сайте лаборатории или получить по электронной почте. Пациентам также доступна подписка на бесплатные СМС-уведомления. А расшифровать анализ помогут врачи-консультанты.

Для взятия анализа есть противопоказания. Перед тем, как отправиться сдавать кровь, нужно проконсультироваться со специалистом.