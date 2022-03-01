Гастроэнтеролог Курчина назвала варенье, полезное для сосудов

Варенье из смородины, приготовленное по методу «пятиминутка», полезно для здоровья сосудов. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала гастроэнтеролог Анна Курчина.

Смородиновое варенье укрепляет иммунитет и улучшает состояние сосудов, что препятствует возникновению тромбов. Кроме того, на сердечно-сосудистую систему положительно влияют облепиховое и абрикосовое варенье, написал сайт «Русская планета».