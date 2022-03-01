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    01 марта 2022, 22:56

    Гастроэнтеролог Курчина назвала варенье, полезное для сосудов

    Гастроэнтеролог Курчина: варенье из смородины и улучшает состояние сосудов

    Полина Гребенщикова

    Варенье из смородины, приготовленное по методу «пятиминутка», полезно для здоровья сосудов. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала гастроэнтеролог Анна Курчина.

    Смородиновое варенье укрепляет иммунитет и улучшает состояние сосудов, что препятствует возникновению тромбов. Кроме того, на сердечно-сосудистую систему положительно влияют облепиховое и абрикосовое варенье, написал сайт «Русская планета».