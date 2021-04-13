Валеолог объяснил, как приготовить полезные бутерброды на завтрак

Врач-валеолог Надежда Чернышова объяснила, как приготовить полезные бутерброды на завтрак. Вместо обычной булки нужно использовать цельнозерновой хлеб, сообщил канал «Звезда».

«Лучше, если это будет цельнозерновой хлеб с добавками из орехов или семян. Или вместо хлеба можно взять тонкий лаваш, для того чтобы минимизирировать количество калорий, получаемых из хлеба», — пояснила эксперт.

Вместо майонеза или сливочного масла лучше взять смесь натурального йогурта и горчицы. Примерно 50% бутерброда должно состоять из свежих овощей. Можно добавить листья салата, порезанные колечками помидоры, зелень, редис и огурец. Чернышова посоветовала положить на хлеб рыбу. Например, тунец или слабосоленую красную рыбу. Еще есть вариант взять курицу или мясо. Лучше не останавливать свой выбор на колбасных изделиях.

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