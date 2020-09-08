В гражданский оборот выпустили первую партию вакцины «Спутник V»

В ближайшее время в регионы России начнутся поставки первой партии вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Препарат поступит в гражданский оборот.

Об этом ТАСС в пресс-службе Минздрава.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-Ковид-Вак“ („Спутник V“) <…> прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы», — сказано в сообщении.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первые поставки начнутся на следующей неделе, с 14 сентября. Первые партии будут пока небольшими.