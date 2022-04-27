ВОЗ запланировала инспекцию производства вакцины «Спутник V»
Замглавы Центра имени Гамалеи Логунов сообщил о планах ВОЗ посетить производство «Спутника V»
Эксперты Всемирной организации здравоохранения все еще планируют посетить производства российской вакцины «Спутник V». Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
«Консультации с ВОЗ продолжаются. Даты инспекций несколько раз переносились в связи с разными событиями, но новая дата все еще планируется», — рассказал он.
Российский Центр имени Гамалеи подал заявку на признание вакцины «Спутник V» еще в январе 2021 года.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал ранее, что сроки поездки инспекции в Россию не определены, а сами переговоры об этом поставлены на паузу. Он дал понять, что эта ситуация связана с текущей обстановкой на Украине.
Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао уточняла, что отсрочка связана в том числе с затрудненной логистикой из-за режима закрытого неба.