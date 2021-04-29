Вакцина должна справиться с «индийским» штаммом коронавируса. Так считает руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев, сообщил RT.

«Мы знаем, что есть „мутант“ южноафриканский, есть британский. Пока все эти заболевания покрываются нашей вакциной. По крайней мере вакциной „Спутник V“. Что будет дальше, покажет только время…», — сказал специалист.

Поэтому он призвал сделать прививочную кампанию более интенсивной.

«Дело в том, что эффективнее вакцинации против вирусных инфекций человечество еще ничего не придумало», — пояснил Зуев.

Эксперт также объяснил причину мутации вируса. Переходя от человека к человеку, он сталкивается с механизмами иммунной системы. Поэтому вирусу приходится преодолевать иммунную систему и изменять свои свойства. Этот процесс приводит к формированию «мутантов».

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург завил, что отечественная вакцина «Спутник V» справится с «индийским» штаммом коронавируса.