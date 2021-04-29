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    29 апреля 2021, 17:42

    Вакцины победят «индийский» штамм коронавируса — вирусолог

    Алена Макаренко

    Вакцина должна справиться с «индийским» штаммом коронавируса. Так считает руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев, сообщил RT.

    Вакцины победят «индийский» штамм коронавируса — вирусолог

    «Мы знаем, что есть „мутант“ южноафриканский, есть британский. Пока все эти заболевания покрываются нашей вакциной. По крайней мере вакциной „Спутник V“. Что будет дальше, покажет только время…», — сказал специалист.

    Поэтому он призвал сделать прививочную кампанию более интенсивной.

    «Дело в том, что эффективнее вакцинации против вирусных инфекций человечество еще ничего не придумало», — пояснил Зуев.

    Эксперт также объяснил причину мутации вируса. Переходя от человека к человеку, он сталкивается с механизмами иммунной системы. Поэтому вирусу приходится преодолевать иммунную систему и изменять свои свойства. Этот процесс приводит к формированию «мутантов».

    Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург завил, что отечественная вакцина «Спутник V» справится с «индийским» штаммом коронавируса.