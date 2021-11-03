Россиянам объяснили, почему страна не сможет принять вакцины Pfizer и Moderna

В России практически нет условий для перевозки и хранения зарубежных вакцин Pfizer и Moderna. Страна к приему этих препаратов пока не готова, хотя вопросы по логистике можно решить.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов напомнил Ura.Ru, что вакцины Pfizer и Moderna требуют перевозки и хранения при -70 градусах. Для этого необходимы специальные холодильные установки.

«Те страны, которые принимают эти вакцины, сначала закупили прорву таких холодильников, и потом поставили их в соответствующие места», — заметил Нетесов.

Вторым шагом стала разработка системы отслеживания нарушений температурного режима и ее внедрение. И только после этого, добавил вирусолог, государства начали закупку мРНК-вакцин.

Спрос на морозильники, которые бы подошли для препаратов Pfizer и Moderna, он назвал высоким.

«Россия не готова к приему таких вакцин, но это не просто неготовность. Ведь очередь на такие холодильники во всем мире — полгода», — сказал профессор.

Если в России не наладят необходимое производство, то принимать зарубежные вакцины будет некуда. Тем не менее проблемы с логистикой вполне решаемы.

«Это также, как есть импортные тест-системы. Они требуют специального оборудования. Тот, кто занимается этими тест-системами, приобретает и оборудование», — пояснил микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

По его словам, страны-производители вакцин против коронавируса должны приложить общие усилия для признания импортных препаратов.