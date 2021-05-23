Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали эффективность против индийского штамма

Вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca показали высокую эффективность против индийского штамма коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование Службы общественного здравоохранения Англии.

Согласно ему, после введения двух доз вакцины Pfizer заражение индийским штаммом не происходит в 88% случаев. Против британского варианта эта вакцина эффективна на 93%.

Эффективность препарата от AstraZeneca составила 60% для индийского и 66% для британского варианта.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что эти данные закладывают основу для дальнейшего снятия ограничений в июне.

Число новых случаев COVID-19, зарегистрированных в Великобритании за прошедшие семь дней, выросло на 10,5%, до 17,4 тысячи. Однако по сравнению с началом года цифры остаются относительно небольшими. В день выявляют по 1,5-2,5 тысячи заразившихся. В январе на пике выявляли по 50-60 тысяч больных в сутки.

Британский премьер Борис Джонсон распорядился ускорить введение второй дозы вакцины людям старше 50 лет и тем, кто уязвим для вируса.