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    23 мая 2021, 05:04

    Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали эффективность против индийского штамма

    Кирилл Фролов

    Вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca показали высокую эффективность против индийского штамма коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование Службы общественного здравоохранения Англии.

    Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали эффективность против индийского штамма

    Согласно ему, после введения двух доз вакцины Pfizer заражение индийским штаммом не происходит в 88% случаев. Против британского варианта эта вакцина эффективна на 93%.

    Эффективность препарата от AstraZeneca составила 60% для индийского и 66% для британского варианта.

    Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что эти данные закладывают основу для дальнейшего снятия ограничений в июне.

    Число новых случаев COVID-19, зарегистрированных в Великобритании за прошедшие семь дней, выросло на 10,5%, до 17,4 тысячи. Однако по сравнению с началом года цифры остаются относительно небольшими. В день выявляют по 1,5-2,5 тысячи заразившихся. В январе на пике выявляли по 50-60 тысяч больных в сутки.

    Британский премьер Борис Джонсон распорядился ускорить введение второй дозы вакцины людям старше 50 лет и тем, кто уязвим для вируса.