Вакцины от оспы обезьян в США оказались опасными для сердца

Медицинская служба США выпустила рекомендацию по профилактике оспы обезьян. Американцы получат прививки одним из двух препаратов — из Франции и Дании. Однако они имеют серьезные побочные эффекты, в том числе осложнения на сердце, сообщили «Известия».

За французской вакциной ACAM2000 и датской JYNNEOS выстроились очереди, потому что среди американцев много заболевших оспой обезьян — более 11 тысяч человек. Минздрав США объявил режим чрезвычайной ситуации.

Американские врачи посоветовали вакцинироваться препаратами от черной оспы. Однако они созданы на основе живых вирусов оспы и часто вызывают опасные побочные действия. По официальной статистике, серьезные осложнения проявляются примерно у одного пациента из тысячи.

«Фактически прививка ACAM2000 — это намеренное заражение человека штаммом вируса оспы. Препарат дает хороший иммунитет, но несет за собой и все последствия обычной инфекции. <…> Вакцина JYNNEOS выглядит предпочтительнее, чем ACAM2000, так как она не реплицируется в клетках. Однако высокая частота побочных эффектов наводит на мысль, что вирус, содержащийся в ней, не так безобиден», — предупредил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

По данным электронной базы данных лекарств rxlist.com, тяжелые побочные действия после введения ACAM2000 проявляются у 10% вакцинированных, и этот препарат противопоказан больным ВИЧ, экземой, болезнями сердца и глаз. После JYNNEOS у трех человек из 200 случаются осложнения. При этом у 1,3% пациентов, то есть у одного из 77, они проявляются в виде проблем в работе сердца.