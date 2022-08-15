Вакцины от оспы обезьян в США оказались опасными для сердца
США рекомендовали вакцинацию от оспы обезьян препаратами, опасными для сердца
Медицинская служба США выпустила рекомендацию по профилактике оспы обезьян. Американцы получат прививки одним из двух препаратов — из Франции и Дании. Однако они имеют серьезные побочные эффекты, в том числе осложнения на сердце, сообщили «Известия».
За французской вакциной ACAM2000 и датской JYNNEOS выстроились очереди, потому что среди американцев много заболевших оспой обезьян — более 11 тысяч человек. Минздрав США объявил режим чрезвычайной ситуации.
Американские врачи посоветовали вакцинироваться препаратами от черной оспы. Однако они созданы на основе живых вирусов оспы и часто вызывают опасные побочные действия. По официальной статистике, серьезные осложнения проявляются примерно у одного пациента из тысячи.
«Фактически прививка ACAM2000 — это намеренное заражение человека штаммом вируса оспы. Препарат дает хороший иммунитет, но несет за собой и все последствия обычной инфекции. <…> Вакцина JYNNEOS выглядит предпочтительнее, чем ACAM2000, так как она не реплицируется в клетках. Однако высокая частота побочных эффектов наводит на мысль, что вирус, содержащийся в ней, не так безобиден», — предупредил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.
По данным электронной базы данных лекарств rxlist.com, тяжелые побочные действия после введения ACAM2000 проявляются у 10% вакцинированных, и этот препарат противопоказан больным ВИЧ, экземой, болезнями сердца и глаз. После JYNNEOS у трех человек из 200 случаются осложнения. При этом у 1,3% пациентов, то есть у одного из 77, они проявляются в виде проблем в работе сердца.