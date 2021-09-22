Стали известны первые результаты исследований новой российской вакцины от коронавируса

Доклинические исследования новой российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский институт гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге, показали хорошие результаты по эффективности препарата. Как сообщило «РИА Новости», о результатах рассказал директор учреждения Дмитрий Лиознов.

«Сегодня мы говорим о том, что прошли доклинические испытания, вакцина показала свою эффективность, и что не менее важно — безопасность. Сейчас мы готовим документы для одобрения уже клинического исследования — первой и второй фазы, а затем третьей», — сообщил Лиознов.

Директор НИИ поделился, что клинические исследования должны стартовать в конце текущего года или в начале следующего. Медики уже набрали добровольцев. Ученый добавил, что новый препарат разрабатывался на основе ослабленного вируса гриппа. Она будет вводиться не при помощи укола, а распылением в нос. Ожидается, что вакцина сформирует общий иммунитет и защиту именно в тех органах, которые наиболее подвержены вирусу: в носоглотке и ротоглотке.

Тем временем, вакцинация от коронавируса в России продолжает набирать обороты. В одном только Подмосковье привились уже 3,5 миллиона человек. План по вакцинации в регионе уже выполнен на 95%.