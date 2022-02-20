Оперативный штаб развеял миф о создании вакцины от коронавируса

Среди противников прививки от коронавируса уже много лет ходит миф, что быстро сделать эффективную вакцину невозможно. Оперативный штаб по борьбе с пандемией в своем Telegram-канале объяснил и рассказал, как создали первый российский препарат.

Центр имени Гамалеи создавал вакцину от бушующего сейчас коронавируса SARS-CoV-2 не с нуля. За основу специалисты взяли уже готовый препарат, который сделали ранее против возбудителя ближневосточного респираторного синдрома — коронавируса MERS-CoV. В тот момент эта вакцина проходила вторую фазу испытаний.

В препарате заменили ген S-белка коронавируса, который относится к MERS, на белок нового коронавируса SARS-CoV-2, который сегодня вызывает заболевания. На это понадобилась неделя, после чего был готов первый лабораторный прототип нового препарата.

Уже после новую вакцину изготовили в необходимом количестве для проведения доклинических и клинических исследований.

Вакцинация от коронавируса — это пока самый действенный метод защитить себя и своих близких от смертельного течения коронавирусной инфекции. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей региона сделали весь процесс максимально удобным. Каждому пациенту врачи объясняют все нюансы.

«Вакцинация — это то, что находится в приоритете нашей работы», — отметил Андрей Воробьев. Сделать прививку от коронавируса можно в любом городском округе Подмосковья. Работают как стационарные, так и временные и передвижные пункты — всего их более 400.