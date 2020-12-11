«Вакцины от COVID-19» появились в даркнете за 250 долларов

Пользователям предложили купить якобы вакцины от коронавируса за 250 долларов. Продавец из даркнета утверждает, что препарат можно доставить из Великобритании, США и Испании.

На объявления в даркнете обратили внимание специалисты компании Check Point Software Technologies. Один из продавцов предложил приобрести «вакцину одной из ведущих фармкомпаний» за 250 долларов (более 18 тысяч рублей). Автор объявления заявил, что вакцину можно отправить из США, Испании и Великобритании. При этом это далеко не единственное объявление о продаже.

«Во всех случаях продавцы настаивают на платежах в биткоинах. По мнению исследователей, это нужно для того, чтобы минимизировать шансы на отслеживание», — привело сообщение компании агентство «Прайм».

Сотрудники Check Point Software Technologies связались с одним из продавцов, который попросил за препарат 0,01 биткоина (около 22 тысяч рублей). При этом производителя вакцины он не назвал. По словам продавца, одному человеку необходимо 14 доз препарата. В компании подчеркнули, что нельзя точно сказать, действительно ли у авторов объявлений есть вакцина от коронавируса или же они являются мошенниками.