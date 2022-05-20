Вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» прекратили выпускать из-за отсутствия спроса

Производство вакцин от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» прекратили из-за отсутствия заявок из российских регионов, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на сессии в рамках конгресса «Оргздрав». Об этом написал «Интерфакс».

Заявки поступают только на «Спутник V», который производит Центр имени Гамалеи Минздрава. В связи с этим Горелов усомнился в том, «увидит ли свое будущее» новая вакцина «Конвасел».

Притом, по данным специалистов, в числе которых один из разработчиков «Спутника V» замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов, от ковида максимально защищает как раз сочетание разных вакцин, напомнил Горелов.

Он добавил, что после появления вакцин специалисты «не могут договориться» о ревакцинации.

«На самом деле у нас должны быть популяционные исследования, для того чтобы понять, насколько хватает поствакцинального и постинфекционного иммунитета, в какие сроки и кому нужно проводить ревакцинацию, какими вакцинными платформами», — заметил Александр Горелов.

Производством вакцины «КовиВак» занимается Центр имени Чумакова, «ЭпиВакКорона» — центр «Вектор». Заявок на «КовиВак» нет с начала декабря 2021 года.