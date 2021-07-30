Новые штаммы коронавируса снижают эффективность вакцин, потому что основаны на исходном уханьском варианте. Однако препараты остаются результативными.

«Замены, которые мы видим сегодня в новых вариантах коронавируса, включая „дельта“, немного снижают эффективность вакцин, которые используют в своей основе уханьский вариант, но в подавляющем большинстве данные вакцины остаются эффективными и формируют в целом коллективный иммунитет», — сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Возможно, при создании новых вакцин, по предположению Максютова, заменят основную часть вакцины — уханьский вариант — на «дельта». Индийский штамм вытеснил остальные, и 95% случаев заражений происходит им.

Ранее Ринат Максютов заявил, что «Вектор» готов начать клинические испытания своей вакцины от коронавируса среди подростков уже в сентябре. В августе он рассчитывает зарегистрировать в РФ обновленную вакцину «ЭпиВакКорона-Н».

За прошедшие сутки в России выявили 23 564 новых случаев заражения коронавирусом, умерли — 794.