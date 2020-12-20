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    20 декабря 2020, 20:26

    Вакцину центра Чумакова зарегистрируют в феврале

    Кирилл Фролов

    Научный центр имени М. П. Чумакова, разрабатывающий свою вакцину от коронавируса, перенес ее регистрацию на февраль 2021 года. Об этом рассказал руководитель организации Айрат Ишмухаметов.
    Вакцину центра Чумакова зарегистрируют в феврале

    Ранее предполагалось, что препарат зарегистрируют в середине декабря.

    «Хотите знать, почему мы не торопились? Даже при том, что уже с лета технология была нам понятна? Считали необходимым, чтобы к моменту регистрации вакцины у нас был под нее свой производственный участок», — сказал Ишмухаметов «Российской газете».

    Второй причиной он назвал требования ВОЗ к исследованию новых препаратов перед их закупкой. Главным образом это касается количества испытуемых.

    Центр имени Чумакова, по словам директора, является единственным НИИ в России, который продает свою продукцию «по каналам ВОЗ». Поэтому центру «крайне важно эту репутацию сохранить», добавил он.

    После окончания испытаний и регистрации центр имени Чумакова планирует ежегодно производить 10 миллионов доз вакцины.

    Говоря о названии препарата, Ишмухаметов сказал, что существует шутливая версия «ЧуВак» — «Чумаков-вакцина», но над названием будут еще работать.