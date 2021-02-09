Вакцину «Спутник V» выпустят в виде капель для носа

Вакцину от коронавируса «Спутник V» создадут в виде капель для носа. Клинические исследования препарата в новом формате запланированы на апрель этого года.

Об этом сообщил «Интерфаксу» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Сейчас институт Гамалеи и компания „Генериум“ ведут также разработку интраназальной формы вакцины, клинические исследования которой должны начаться в апреле для последующего выхода на серийное производство», — сказал он.

Мантуров также отметил, что во второй половине марта должна быть зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт» — по ней сейчас продолжают клинические исследования на 150 добровольцах. Это — один укол вакцины «Спутник V». Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что новый препарат сможет стать эффективным временным решением для многих стран, которые находятся на пике заболеваемости и хотят спасти как можно больше жителей.

Мантуров также отметил, что идет работа над созданием стабильной формы «Спутника V», которую можно хранить в обычном холодильнике.

«Что касается стабильной формы (с температурой хранения +2…+8), то она уже зарегистрирована, идет подготовка к ее промышленному производству», — подчеркнул он.