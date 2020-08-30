Вакцину «Спутник V» первым в Чечне испытал на себе глава Минздрава республики

Первым добровольцем в Чечне, испытавшим на себе российскую вакцину «Спутник V», стал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Он чувствует себя хорошо, у него есть антитела.

Об этом на заседании оперштаба сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наш министр на себе уже попробовал. Первым добровольцем из Чеченской Республики был Эльхан Абдулаевич. Есть антитела у него, не болеет, где бы ни ходил», — приводит его слова ТАСС.

Российский препарат «Спутник V», зарегистрированный 11 августа, стал первой в мире вакциной от коронавируса. Он был разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

Сейчас в мире из 160 создаваемых вакцин 32 находятся в стадии клинических испытаний на людях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила приступить к клиническим испытания врачам Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Казахстана, которые разработали собственный препарат.