Вакцину «Спутник V» первым в Чечне испытал на себе глава Минздрава республики
Об этом на заседании оперштаба сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Наш министр на себе уже попробовал. Первым добровольцем из Чеченской Республики был Эльхан Абдулаевич. Есть антитела у него, не болеет, где бы ни ходил», — приводит его слова ТАСС.
Российский препарат «Спутник V», зарегистрированный 11 августа, стал первой в мире вакциной от коронавируса. Он был разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.
Сейчас в мире из 160 создаваемых вакцин 32 находятся в стадии клинических испытаний на людях.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила приступить к клиническим испытания врачам Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Казахстана, которые разработали собственный препарат.