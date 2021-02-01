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    01 февраля 2021, 00:29

    Вакцину «Спутник V» испытают на онкобольных

    Вакцину «Спутник V» испытают на онкобольных

    Анастасия Кукова

    Примерно через полтора месяца начнется исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями. Эта прививка раковым больным не противопоказана, но медики ранее советовали применять ее в группе таких больных с осторожностью. Информации о ее влиянии на злокачественные образования было очень мало.
    Вакцину «Спутник V» испытают на онкобольных

    В эфире радио «Говорит Москва» главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что специалисты сейчас формируют специальные группы больных, которые примут участие в исследованиях.

    «Мы разработали уже фактически дизайн исследования, вот-вот начнем, может быть, месяц-полтора», — приводит его слова агентство экономических новостей «Прайм».

    Куприн уточнил, что исследования влияния вакцины от коронавируса на онкобольных не проводились.

    Вакцина «Спутник V» обеспечивает защиту свыше 90% от тяжелых случаев заболевания.

    Медики объяснили, что пожилые люди легче переносят вакцинацию от COVID-19 потому, что их иммунная система с возрастом перестает давать яркий отклик на введения в организм чужеродного белка.