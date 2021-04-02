Вакцину-спрей от коронавируса начали испытывать в России

Патент на вакцину от коронавируса в виде капель для носа получил Центр имени Гамалеи. Ученые начали проведение доклинических испытаний нового препарата. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал директор Центра Александр Гинцбург.

Он отметил, что новый способ введения вакцины станет удобным для всех. Но главная проблема, с которой столкнулись разработчики — отсутствие тестов для определения уровня защиты слизистой.

Гинзбург отметил, что сейчас таких методов нет, поэтому их надо разработать отдельно.

«Когда это будет сделано, это будет очень комфортный и быстрый способ введения вакцинного препарата», — подчеркнул он.

По словам главы Центра имени Гамалеи, новая вакцина не будет вызывать никаких побочных явлений в виде поднятия температуры или головной боли.

«Это препарат местного назначения и системных реакций не вызовет», — заявил эксперт.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что вакцина-спрей, как и инъекционный препарат, будет состоять из двух компонентов. Использовать его будут только врачи. Она подчеркнула, что спрей позволяет сформировать местный иммунитет. Такой способ введения вакцины смогут использовать люди, которым не рекомендуется делать уколы.