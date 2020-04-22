Вакцину против коронавируса в Германии начали испытывать на людях
Первое клиническое испытание вакцины против коронавируса одобрено Федеральным институтом вакцин и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха в Германии. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным RT, ученые уточнили, что «тестирование кандидатов на вакцины на людях является важной вехой на пути к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 для населения в Германии и за ее пределами». В исследовании примут участие 200 добровольцев.