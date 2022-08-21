Вакцину против коронавируса с новым антигенным составом создали в России

Российские специалисты разработали вакцину против коронавируса с новым антигенным составом, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что созданием препарата занялись на фоне появления нового штамма COVID-19 «дельта-омикрон».

По его словам, теперь Центр имени Гамалеи ожидает, пока Минздрав «введет регуляторику», которая позволит заменить один антигенный состав «Спутника V» на другой, сообщил «Интерфакс».

Гинцбург уточнил, что имеющаяся вакцина «Спутник V» хуже работает против нового «омикрона» по сравнению с предыдущими штаммами. А появление «дельта-омикрона» говорит о том, что есть еще способы изменчивости, основанные на рекомбинации. Это еще один способ мутации этого вируса.

«„Дельта-омикрон“ пока совершенно не демонстрирует тенденцию, что он вытеснит, допустим, „омикрон“ пятый и будет более вирулентным, тем не менее это говорит о том, что у этого вируса есть процесс изменчивости», — пояснил ученый.

По его словам, этот процесс может привести к возникновению у штамма вполне жизнеспособного «потомства», потому что у него разнообразный механизм изменчивости. Кроме того, Гинцбург не исключил появления еще многих других эпидемиологически значимых вариантов, с которыми придется бороться.