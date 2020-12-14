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    14 декабря 2020, 14:22

    Вакцину против коронавируса доставили во все регионы России

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Партии вакцины для масштабной вакцинации от коронавируса доставили во все регионы России. Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
    Вакцину против коронавируса доставили во все регионы России

    Поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены — партии для масштабной вакцинации — во все регионы России», — сказал он на социальном онлайн-форуме «Единой России».

    Мурашко добавил, что более 18 тысяч волонтеров по всей стране помогают доставлять лекарства лечащимся на дому больным с СОVID-19, написал ТАСС.

    Вакцинация россиян от коронавируса началась на прошлой неделе. Первым делом прививку делают медицинским работникам, педагогам, соцработникам. Это люди из группы риска. Они ежедневно активно контактируют с людьми и могут заразиться. Прививочные пункты открываются в населенных пунктах Подмосковья. Например, в Балашихе их шесть.

    Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что более 8,5 тысячи военных уже привились. Россиян вакцинируют с помощью препарата «Спутник V», который разработан в центре имени Гамалеи.

    За последние сутки в России подтвердилось еще 27 328 новых случаев коронавируса. Больше всего зараженных по-прежнему в Москве (+5874), Санкт-Петербурге (+3771) и Подмосковье (+1484). Всего с начала эпидемии заболели 2 681 256 человек по всей стране. Выздороветь удалось 2 124 797 пациентам. Жертвой вируса стал 47 391 больной.