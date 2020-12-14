Вакцину против коронавируса доставили во все регионы России

Партии вакцины для масштабной вакцинации от коронавируса доставили во все регионы России. Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены — партии для масштабной вакцинации — во все регионы России», — сказал он на социальном онлайн-форуме «Единой России».

Мурашко добавил, что более 18 тысяч волонтеров по всей стране помогают доставлять лекарства лечащимся на дому больным с СОVID-19, написал ТАСС.

Вакцинация россиян от коронавируса началась на прошлой неделе. Первым делом прививку делают медицинским работникам, педагогам, соцработникам. Это люди из группы риска. Они ежедневно активно контактируют с людьми и могут заразиться. Прививочные пункты открываются в населенных пунктах Подмосковья. Например, в Балашихе их шесть.

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что более 8,5 тысячи военных уже привились. Россиян вакцинируют с помощью препарата «Спутник V», который разработан в центре имени Гамалеи.

За последние сутки в России подтвердилось еще 27 328 новых случаев коронавируса. Больше всего зараженных по-прежнему в Москве (+5874), Санкт-Петербурге (+3771) и Подмосковье (+1484). Всего с начала эпидемии заболели 2 681 256 человек по всей стране. Выздороветь удалось 2 124 797 пациентам. Жертвой вируса стал 47 391 больной.