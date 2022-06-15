Вакцину против оспы обезьян в течении нескольких месяцев готов создать НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Директор центра Александр Гинцбург заявил, что это будет сделано, если дадут соответствующее задание.

Гинцбург в беседе с РИА «Новости» отметил, что этот возбудитель относительно мало изучен.

«Я думаю, что если мы опять же получим это задание на создание такой вакцины, то речь пойдет о нескольких месяцах», — сказал директор центра Гамалеи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Технологии, как пояснил Гинцбург, позволяют сформировать вакцины, имея только генетическую информацию о нем, а не сам вирус. При создании вакцины большая часть времени уйдет на исследование безопасности препарата, уточнил ученый.

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется, чтобы оценить, насколько опасна оспа обезьян. Вирус начал распространяться в мае — сейчас он проник уже в несколько стран. Симптомы оспы обезьян по началу похожи на грипп, но позже у больного появляется сыпь. У специалистов вызывает настороженность скорость передачи вируса от человека к человеку.