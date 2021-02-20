В России приготовились к созданию вакцины от нового птичьего гриппа

Глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил о начале работы по созданию вакцины от нового птичьего гриппа H5N8. Также специалисты разработают тест-систему для его выявления.

«Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма», — заявил Максютов в эфире Первого канала.

Первый в мире случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А зафиксировали в России 20 февраля.

Ученые выделили генетический материал этого гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка заболевания. Все мероприятия по защите людей и животных были проведены в очень короткий срок. Дальнейшего развития ситуация не получила.

Все люди, у которых обнаружили симптомы, чувствуют себя хорошо. Их семеро. Болезнь у них проходит легко, сообщила глава Роспотребнадора Анна Попова. От человека к человеку вирус не передается.

В Южной Корее из-за птичьего гриппа уничтожили около 28 миллионов голов домашней птицы. Из-за дефицита резко возросли цены на мясо птицы и куриные яйца. Власти страны предприняли меры для стабилизации цен. До 30 июня они отменили импортные тарифы на куриные яйца и семь видов продуктов птицеводства.