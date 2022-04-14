Вакцину от ковида «Конвасэл» будут выпускать в Никарагуа

Вакцину от ковида «Конвасэл» планируют начать выпускать на российской производственной площадке в Никарагуа. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

«В ближайшей перспективе мы планируем начать трансфер технологии производства вакцины „Конвасэл“ на площадку Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Республике Никарагуа — это вторая производственная площадка Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».

В ФМБА уточнили, что площадка в Никарагуа уже выпускает гриппозные вакцины и поставляет их в страны региона. Как отметили в ведомстве, потенциальные страны экспорта уже проявляют определенный интерес к препарату от коронавируса. При этом регистрация и поставка вакцины за границу станут возможны только после проведения третьей фазы клинических испытаний.

Вакцина «Конвасэл» получила регистрацию Минздрава России в середине марта. Третья фаза клинических испытаний препарата запланирована на лето.