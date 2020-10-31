Вакцину от коронавируса впервые ввели добровольцам старше 60 лет
Вакцинация пожилых добровольцев началась 28 октября. Их всех госпитализировали для анализа состояния еще в воскресенье, 25 октября.
«В исследования планируется включить 110 человек, сейчас госпитализированы 28. Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного фона», — рассказал в интервью «Известиям» руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента Никита Ломакин.
У добровольцев младше 60 лет после введения вакцины были проявления предгриппозного состояния. По словам Ломакина, это связано с более продуктивной работой иммунной системы. У пациентов старшего возраста организм не может отвергать вирус с такой силой. Доктор также добавил, что среди добровольцев есть люди с диабетом, гипертонией и другими заболеваниями, характерными для пожилого возраста. Самому старшему испытуемому 82 года.
Ранее вирусолог рассказал, почему мутации коронавируса «полезны». Он уверен, что они приводят к меньшему проценту летальности.