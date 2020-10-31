Вакцину от коронавируса впервые ввели добровольцам старше 60 лет

Первые 28 добровольцев старше 60 лет получили дозу вакцины «Спутник V» от коронавируса. Пока врачи не зафиксировали побочных эффектов.

Вакцинация пожилых добровольцев началась 28 октября. Их всех госпитализировали для анализа состояния еще в воскресенье, 25 октября.

«В исследования планируется включить 110 человек, сейчас госпитализированы 28. Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного фона», — рассказал в интервью «Известиям» руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента Никита Ломакин.

У добровольцев младше 60 лет после введения вакцины были проявления предгриппозного состояния. По словам Ломакина, это связано с более продуктивной работой иммунной системы. У пациентов старшего возраста организм не может отвергать вирус с такой силой. Доктор также добавил, что среди добровольцев есть люди с диабетом, гипертонией и другими заболеваниями, характерными для пожилого возраста. Самому старшему испытуемому 82 года.

Ранее вирусолог рассказал, почему мутации коронавируса «полезны». Он уверен, что они приводят к меньшему проценту летальности.