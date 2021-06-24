Вакцину от коронавируса в виде жвачки стали разрабатывать в России

Разработкой вакцины от коронавируса в виде жевательной резинки занимаются в Министерстве обороны России. За основу взяли технологию 1990-х годов. Об этом в беседе с «Интерфаксом» сообщил руководитель 48-го Центрального научно-исследовательского института Сергей Борисевич.

Эксперт отметил, что пока идет только разработка, поэтому о клинических исследованиях говорить рано.

«В 1990-х годах была отработана технология, мы делали вакцину таблетированную, жевательную, получали результаты, поэтому предложили пойти по этому пути», — рассказал он.

Борисевич пояснил, что в качестве действующего вещества взята абсолютно новая вакцина. Никакой из существующих на сегодня препаратов в разработке не используется. Он не исключил, что если новая вакцина покажет хороший результат, то ее выпустят в гражданский оборот.

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» — разработка центра «Вектор» и Роспотребнадзора и «КовиВак» от Центра имени Чумакова. Все они используются при вакцинации населения. Четвертая вакцина «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот в ближайшее время.