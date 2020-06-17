Вакцину от коронавируса в «Векторе» начнут испытывать с 15 июля

В Новосибирске с 15 июля планируют приступить к тестам вакцины от коронавирусной инфекции. Проводить испытания будут на людях. В них примут участие добровольцы.

Возможную дату испытаний озвучил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Его слова привел ТАСС. Доклинические исследования вакцины в «Векторе» завершат в июне.

Максютов добавил, что участвовать в первой и второй фазе клинических испытаний будут 300 добровольцев.

«Ожидаем запуска исследований на добровольцах с 15 июля», — сказал он.

В «Векторе» подчеркнули, что доклинические исследования эффективности и безопасности препарата от коронавируса завершены в минимальном объеме, который позволил перейти на следующую ступень работы по созданию вакцины.

В России разрабатывают несколько препаратов, которые помогут бороться с COVID-19. Некоторые из них ВОЗ внесла в перечень перспективных. Шесть разрабатывает центр «Вектор», еще две — специалисты компании «Биокад», одну — Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. В создании вакцины принимают участие Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны России.